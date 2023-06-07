Antalya'da Otomobilin Üzerine Sprey Boya ile Yazılar Yazıldı

Antalya'da kimliği belirsiz kişi, park halindeki otomobilin üzerine sprey boya ile kalp işaretleri çizip 'Serap, Adem, seni seviyorum, benim ol' gibi yazılar yazdı. Polis yazıyı yazan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Antalya'da kimliği belirsiz kişi, park halindeki otomobilin üzerine sprey boya ile kalp işaretleri çizip 'Serap, Adem, seni seviyorum, benim ol' gibi yazılar yazdı. Polis yazıyı yazan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'nde meydana geldi. Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki bir şirkete ait park halindeki 34 RK 6929 otomobilin üzerine, kimliği bilinmeyen kişi tarafından sprey boya ile yazılar yazıldı. Gece saatlerinde aracın yanına gelen kişi sprey boya ile aracın üzerine kalp işaretleri çizip, 'Serap, Adem, seni seviyorum, benim ol, beni bırakma, benimsin' gibi yazılar yazdı. Plakaları da boyanan aracın 4 lastiği de kesici bir aletle kesildi. Sabah saatlerinde araçlarının boyandığını gören işyeri sahipleri durumu polise bildirdi. Polis ekipleri arabaya zarar veren kişiyi bulmak için çalışma başlattı.