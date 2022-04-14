Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sorucu 2 kişi yaralandı.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sorucu 2 kişi yaralandı.
Ethem Olgar'ın kullandığı 31 ALY 23 plakalı otomobil, Seydişehir-Akseki kara yolu Akçeşme mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki İzel Mansuroğlu yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince, Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.