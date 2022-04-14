Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

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Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sorucu 2 kişi yaralandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sorucu 2 kişi yaralandı.

Ethem Olgar'ın kullandığı 31 ALY 23 plakalı otomobil, Seydişehir-Akseki kara yolu Akçeşme mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki İzel Mansuroğlu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince, Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Otomobil, Antalya, Güncel, Haberler

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