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Otomobilin kediyi ezmesi güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı uyruklu kişinin kullandığı otomobilin kediyi ezmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı uyruklu kişinin kullandığı otomobilin kediyi ezmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mahmutlar Mahallesi'nde bir sitenin önünde kedinin çırpınarak öldüğünü gören vatandaşlar durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekibi, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İncelemede, kedinin 07 AHE 294 plakalı araç tarafından ezildiği tespit edildi.

Kiralık olduğu öğrenilen aracı kullandığı belirlenen Rus uyruklu S.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

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