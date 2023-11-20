Antalya'da Otomobilin Çarptığı Yayanın Ölümü Güvenlik Kamerasında

Antalya'da otomobilin çarpması sonucu yayanın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; havalimanı istikametine doğru gitmekte olan İ.K. yönetimindeki 34 HBK 658 plakalı otomobil, karşıya geçmek isteyen Mustafa Çutur'a (38) çarparak karşı yöne geçti. Kazada ağır yaralanan Çutur için olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar ise sağlık ekipleri gelene kadar yerde hareketsiz bir şekilde yatan yaralıya kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerinde ikinci bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan otomobilde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Döşemealtı Belediyesinde işçi olarak çalıştığı öğrenilen Çutur'un cenazesi, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza güvenlik kamerasında

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kazaya karışan otomobilin refüje çarpması ve karşı şeride geçtiği sırada yaya da çarpması yer aldı. Kazada yayanın metrelerce yolda sürünmesi de görüntülere yansıdı. - ANTALYA