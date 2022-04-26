Son dakika haber... Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
AA - Fatih Hepokur - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Sebahat K. idaresindeki 07 LIK 12 plakalı otomobil, Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Gülizar Tırkaz'a (65) çarptı, ardından takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Tırkaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı otomobil sürücüsü, Manavgat
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ölen kadının kaza yerine gelen eşi Mustafa Tırkaz ve torunu gözyaşı döktü.
Yapılan incelemenin ardından Tırkaz'ın cesedi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
AA / Fatih Hepokur - Güncel