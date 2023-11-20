Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza sonucunda yaya yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Konuksever Mahallesi Gazi Bulvarı'nda İ.K'nin kullandığı 34 HBK 658 plakalı otomobil, çevre yolunda karşıya geçmeye çalışan Mustafa Çutur'a (38) çarptı, ardından refüjdeki telleri yıkarak karşı yola geçti.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdiği belirlenen Çutur'un cesedi, Kepez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü İ.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel