Antalya'da otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin çaptığı 83 yaşındaki adam yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kahyalar Mahallesi Haçbel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç. idaresindeki 07 N 8724 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emin Y.'ye (83) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA