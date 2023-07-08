Antalya'da otomobilin çarptığı su satıcıları yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı su satıcısı çocuklar Emrullah Boztepe (10) ve Mahir Çiçek (10) yaralandı.Olay saat 12.00 sıralarında Antalya - Alanya D400 karayolu Serik Gedik Kavşağında meydana geldi. Henüz sürücüsü tespit edilemeyen 62 AAE 488 plakalı otomobil, kavşakta su satan Emrullah Boztepe ve Mahir Çiçek'e çarptı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 çocuk sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Emrullah Boztepe, durumunun ciddiyeti nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çiçek'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.Kavşaklarda bulunan esnaf, küçük çocukların sürekli trafik ışıklarında duran araçların önüne atlayarak su ve mendil satmaya çalıştığını, yetkililerin bu konuda önlem alması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel