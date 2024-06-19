Antalya'da otomobilden çıkan yangın ormana sıçradı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yanan otomobilden ormana sıçrayan alevler, orman ekiplerince söndürüldü.
Geyikbayırı Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Otomobil kullanılamaz hale geldi.