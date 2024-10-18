Antalya'da Otomobil Yedek Parça Deposunda Yangın Çıktı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan bir otomobil yedek parça deposunda, henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak alevler büyük çapta hasara yol açtı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobil yedek parça deposunda çıkan yangında hasar oluştu.
Bahtılı Mahallesi'ndeki otomobil yedek parça deposunda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Büyük çapta hasar oluşan depodaki yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.