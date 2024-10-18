Antalya'da Otomobil Yedek Parça Deposunda Yangın

ANTALYA'da otomobil yedek parça deposunda çıkan yangın büyümeden söndürülürken, depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahallesi'nde yer alan otomobil yedek parça deposunda meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören çalışanlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine ulaşan itfaiye ekibi, söndürme çalışmalarına başlarken, yoğun duman içerisinde olan depodaki yangını 45 dakikalık çalışmaya söndürdü. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı.

Ekipler yangının çıkışıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.