Antalya'da Otomobil Yangını Polis ve İtfaiye Tarafından Söndürüldü
Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, polis ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobilin motor kısmı alev alırken, sürücü aracı yol kenarına çekti. Yangına ilk müdahale polis ekipleri tarafından yapıldı ve itfaiye ekibi yangını tamamen söndürdü. Otomobilde ön kısmında hasar oluştu.
Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın polis ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fırat Müjde idaresindeki 34 FPS 488 plakalı otomobilin, Serik-Belek turizm yolu Eminceler mevkisinde seyir halindeyken motor kısmı alev aldı.
Dumanları fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti.
Alevlere ilk müdahale o sırada yoldan geçen trafik polis ekibince yangın tüpüyle yapıldı.
Polislerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü.
Ön kısmında hasar oluşan otomobil kullanılamaz hale geldi.