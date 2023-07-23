Antalya'da Otomobil ve Motosiklet Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rasih Kaplan Caddesi üzerinde Gazipaşa Toptancı Hali istikametine seyir halinde olan K.Ç.A idaresindeki 07 BES 414 plakalı motosiklet, İstiklal Sokak'tan Rasih Kaplan Caddesi'ne çıkan T.C. idaresindeki 07 UL 808 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletle birlikte sürüklenen sürücü, kafasını kaldırıma çarparak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA