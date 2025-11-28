Haberler

Antalya'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Antalya'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Mehmet Uçar'ın kullandığı 07 YRU 04 plakalı otomobil ile Hüseyin Tırnaksız idaresindeki 07 BGU 326 motosiklet, Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Tırnaksız ile yolcu olarak bulunan Fatih Emre Karcı yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
Haberler.com
