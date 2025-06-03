Antalya'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Antalya'nın Kaş ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet üzerinde bulunan iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
S.I.H'nin kullandığı 06 MD 4658 plakalı otomobil ile Mehmet Sinan B. yönetimindeki 48 AAV 273 plakalı motosiklet, Andifli Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada motosikletteki sürücü ile yolcu konumundaki Osman G. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Kaş Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel