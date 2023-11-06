Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen otomobil ve kamyon çarpışması sonucu 2 kuzen hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kuzenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Antalya'da Otomobil ve Kamyon Çarpışması: 2 Kuzen Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesinde, otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kuzen hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Murat Temirtaş (22) yönetimindeki 07 BKY 384 plakalı otomobil, gece saatlerinde Isparta- Antalya kara yolunda A.Ç'nin kullandığı 07 NJP 88 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Temirtaş ile otomobildeki kuzeni Seyfettin Temirtaş'ın (18) hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtaki yolcu Hilmi Partal (18) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kuzenlerin cenazeleri incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gençlerin ölüm haberini alarak Adli Tıp Kurumuna gelen yakınları morgun önünde gözyaşı döktü.

Otopsi işlemlerinin ardından Murat ve Seyfettin Temirtaş'ın cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Cenazeler, Manavgat ilçesinin Beşkonak Mahallesi'ndeki Çayır Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bu arada, düğünden dönen gençlerden Murat Temirtaş'ın kazadan önce telefonla konuştuğu annesine "10 dakika içinde evdeyiz" dediği öğrenildi.

Gözaltına alınan kamyon sürücüsünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.