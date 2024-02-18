Antalya'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı, Sürücü Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil uçuruma yuvarlandı ve sürücü hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bezirgan Mahallesi'nden Kalkan Mahallesi istikametine giden Yusuf Kösekaya'nın (58) kullandığı 07 VHF 43 plakalı otomobil, yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde Kösekaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi morga götürüldü.