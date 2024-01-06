Antalya'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 3 Yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Anıl K. idaresindeki 07 ACM 323 plakalı otomobil, Aktoprak Mahallesi Hacıbey Caddesi'ndeki dağ yolunda, 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Otomobildeki yaralıların ve vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, vatandaşların da yardımıyla bulundukları yerden yukarıya çıkarıldı.

Anıl K, araçta bulunan Ahmet O. ve ismi öğrenilemeyen diğer yaralı, ambulansla Kepez Devlet Hastanesine götürüldü.