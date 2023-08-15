Antalya'da Otomobil Ters Takla Attı: 2 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde, kontrolden çıkıp ters takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Eminceler Mahallesi, Belek Turizm Merkezi yolunda öğle saatlerinde meydana geldi. Ömer T.E.'nin kullandığı 01 AFS 59 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kaza sonrası ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Ömer T.E. ve Gülnur Ö. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine sevk edildi. Her iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA