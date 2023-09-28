Antalya'da Otomobil Takla Attı: Sürücü ve Yaya Yaralandı

Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, önce yayaya ardından trafo ve elektrik direğine çarpıp takla attı. Sürücü ve yayanın yaralandığı kazanın ardından kullanılamaz hale gelen otomobilin trafiği kapattığını gören vatandaşlar el birliğiyle kaldırdı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Devlet Hastanesi'nin önündeki kavşakta meydana geldi. Gökhan Arslan (34) idaresindeki 34 RY 8366 plakalı otomobil, Hastane önündeki ışıklı kavşağa aşırı hızla yaklaştığı sırada önce karşıdan karşıya geçmeye çalışan A.C.Ş.'ye (32) çarptı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince de yol kenarındaki trafo ile elektrik direğine de çarparak takla attı. Şiddetli çarpma sırasında ters dönen araç yolda birkaç metre sürüklendi, önünde ilerleyen 07 BCL 82 plakalı özel otomobilin de arka kısmına çarparak hasara neden oldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazada yaralan sürücü Gökhan Arslan ve yaya A.C.Ş., Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayı görenler, "Otomobil, aşırı hızla ışıklı kavşağa yaklaşıyordu. Önce karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya, hızını alamayıp yaya kaldırımına çıktı, yol kenarındaki elektrik direğine ve trafoya çarptı. Otomobil adeta havalandı. Takla atarken ters döndü, sürüklendiği sırada önündeki araca çarptı. Sürücü ile araç içindeki yolcular ters dönen ve ağır hasar gören araçtan kendi çabaları ve de çevreden koşup gelen vatandaşların yardımlarıyla güçlükle dışarı çıkabildi" dedi.Kazanın ardından, takla atan aracı etraftaki vatandaşların düzeltmesi de kameralara yansıdı. Aracın yolu kapattığını ve trafik oluşturduğunu gören vatandaşlar, el birliğiyle ters dönmüş otomobili kaldırdı. Kullanılamaz hale gelen araç, çekici yardımıyla götürüldü. Kazayla ilgi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin araştırması devam ediyor. (DHA)