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Antalya'da Otomobil Takla Attı: Sürücü Sağ Kurtuldu

Antalya'da Otomobil Takla Attı: Sürücü Sağ Kurtuldu
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Antalya’da K.B.A.'nın kullandığı otomobil, alt geçitten çıkarken kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü kazadan burnu kanamadan kurtuldu. Olaydan sonra çekici ile otomobil yol kenarına alındı.

ANTALYA'da K.B.A.'nın kullandığı otomobil, alt geçitten çıkacağı esnada kontrolden çıkarak takla attı. Sürücünün otomobilden burnu kanamadan çıkması, diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Caddesi Güllük Alt Geçiti'nde meydana geldi. Sürücü K.B.A., yönetimindeki 34 JN 1870 plakalı otomobille, alt geçitten 100. Yıl Caddesi'ne seyir halinde olduğu esnada direksiyon hakimiyetini kaybedince araç takla attı. K.B.A.,'yı otomobilinden, kazayı görüp duran diğer sürücüler çıkardı. O anlar sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Sürücü K.B.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil alt geçitten çekici vasıtasıyla çekilerek, yol trafiğe açıldı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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