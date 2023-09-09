Antalya'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Antalya'da virajı alamayan bir otomobil çelik bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı ve sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANTALYA'da virajı alamayan otomobil çelik bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. 4 kişinin yaralandığı kazada, otomobilde sıkışan Zeliha Mutlu, itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Kuzey Çevre Yolu'ndaki virajda meydana geldi. Isparta'dan Antalya'ya gelen Ömer Faruk Mutlu'nun kullandığı 31 AET 27 plakalı otomobil, virajda çelik bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan otomobil, takla atarak 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sürücü Ömer Faruk Mutlu, Eray Pişirgen ve Nuran Pişirgen kendi imkanları ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde sıkışan Zeliha Mutlu ise itfaiye ekibinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Zeliha Mutlu, sedyeye alınarak yaklaşık 100 metre taşındıktan sonra ambulansa hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)