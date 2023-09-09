Antalya'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Antalya'da virajı alamayan bir otomobil çelik bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak 10 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazada araçta sıkışan bir kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve diğer 3 yaralı da çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'da virajı alamayan otomobil çelik bariyerlere çarpıp takla atarak 10 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazada araçta sıkışan bir kadın itfaiye ekipleri tarafınca kurtarılırken, diğer 3 yaralı da çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Kaza, Döşemealtı ilçesi Kuzey Çevre Yolu üzerindeki virajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta'dan gelen Ömer Faruk Mutlu idaresindeki 31 AET 27 plakalı otomobil, virajı alamayıp sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, çelik bariyerlere çarptı ardından da takla atarak 10 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtaki sürücü Ömer Faruk Mutlu, Eray Pişirgen ve Nuran Pişirgen çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılırken, otomobilde sıkışan Zeliha Mutlu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Sedyeye alınan Mutlu'yu ekipler 100 metre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Acı çeken yaralı kadın ve diğer yaralılar tedavi için ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA