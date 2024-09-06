Antalya'da otomobil su dolu kanala düştü

ANTALYA'da İdris Özyalçın (24) ile arkadaşı Yunus Emre Turhal'ın (36) bulunduğu otomobil, virajı geniş alınca su dolu kanala düştü.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Kanal sokakta meydana geldi. Yollarını karıştıran ve Cırnık Köprüsü'nden sokağa giren 34 CEJ 259 plakalı otomobilin sürücüsü İdris Özyalçın, virajı geniş alınca otomobil su dolu kanala düştü. İdris Özyalçın ile yanındaki arkadaşı Yunus Emre Turhal, açtıkları camdan dışarı çıkıp, kendilerini kurtardı. Kazayı görenlerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibu, hafif yaralı İdris Özyalçın'ı ambulansla hastaneye götürdü. Turhal ise durumunun iyi olduğunu belirterek tedaviyi kabul etmedi.

'VİRAJI GENİŞ ALIP SUYA DÜŞTÜK'

Kazayı yara almadan atlatan Yunus Emre Turhal, "Burada daha önce de kazalar meydana gelmiş. Burada yol dar olduğu için manevrayı alamadık. Dönüşte arkadaşım virajı geniş alınca ön tekeri suya düşürdü ve otomobil suyun içerisine batmaya başladı. Arkadaşım camını açıp çıkınca ben de onun camından dışarı çıktım. Benim camım açılmadı. Onun çıktığı yerden çıktım" dedi.