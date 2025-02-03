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Antalya'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Ağır Yaralı

Antalya'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Ağır Yaralı
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Antalya'nın Aksu ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobil şarampole yuvarlandı. Sürücü Yunus M. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde istinat duvarına çarptıktan sonra şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Yunus M'nin (19) kullandığı 07 BBA 119 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi D-685 kara yolunda kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Daha sonra şarampole devrilen araçta sıkışan sürücü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibince araçtan çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Yunus M'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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