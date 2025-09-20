Antalya'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolü kaybeden otomobil şarampole devrildi ve muz serasına çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sinan Ünal'ın kullandığı 07 AC 023 plakalı otomobil, Serik-Belek yolu Eminceler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yoldan 5 metre derinlikte bulunan muz serasına çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel