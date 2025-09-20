Antalya'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

Haberler

Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolü kaybeden otomobil şarampole devrildi ve muz serasına çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde şarampole devrilerek muz serasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sinan Ünal'ın kullandığı 07 AC 023 plakalı otomobil, Serik-Belek yolu Eminceler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yoldan 5 metre derinlikte bulunan muz serasına çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
