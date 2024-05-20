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Antalya'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 3 Yaralı

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Levent Durmaz idaresindeki 07 VB 888 plakalı otomobil, Korkuteli-Bucak kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sağlık ekipleri, araçtaki yolculardan Sebiha Durmaz ve Fatma Yarbaşı'nın hayatını kaybetiğini belirledi. Yaralılar Ayşe Yarbaşı, Ege Kaan Durmaz ve sürücü Durmaz hastaneye kaldırıldı.

Sebiha Durmaz ve Fatma Yarbaşı'nın cenazeleri incelemenin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarmanın kazaya ilişkin incelemesi devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Korkuteli İnceleme Jandarma Antalya trafik Güncel Haberler

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