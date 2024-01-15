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Antalya'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde, kaldırıma çarparak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. Kazada, araçta bulunan 37 haftalık hamile bir kadın da ağır yaralandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, kaldırıma çarparak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Umut A'nın kullandığı 07 VP 595 plakalı otomobil, Varsak bölgesindeki Hamza Taş Caddesi'nde rampadan inerken kaldırıma çarpıp şarampole devrildi.

Kazada, otomobildeki Ali Erdemir ile Fatma Zehra Özdil yaşamını yitirdi, sürücü ile araçtaki 37 haftalık hamile olduğu belirtilen Kezban Nur A, ağır yaralandı.

Araçta sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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