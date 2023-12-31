Antalya'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi. Kazada genç bir kişi hayatını kaybederken, bir çocuk ise yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden genç ve yaralanan çocuğun yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki genç öldü, bir çocuk da yaralandı.
B.E.B'nin (16) kullandığı 34 TV 2113 plakalı otomobil, Altınkale Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda kontrolden çıkarak şarampole derildi. Yuvarlanan araç, bir ağaca çarparak durabildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, sürücü B.E.B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan araçtaki 8 yaşındaki Ö.F.B. ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza yerine gelen gencin ve çocuğun yakınları gözyaşı döktü.