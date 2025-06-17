Antalya'da Otomobil Şarampole Devildi: 2 Yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve 13 yaşındaki çocuğu hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
A.K. idaresindeki 07 ED 938 plakalı otomobil, Gedik Mahallesi 1091 Sokak'ta şarampole devrildi.
Kazada sürücü A.K. ile çocuğu A.R.K. (13) hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçtaki diğer çocuğun yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel