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Antalya'da Otomobil Kazası Sonucu Ölüm Cezası

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde darbederek yol ortasında bıraktıkları kişinin üzerinden otomobil geçmesi sonucu ölümüne neden oldukları gerekçesiyle yargılanan sanıklardan birine 15, diğerine 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Taksi sürücüsüne ise taksirle ölüme neden olma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, darbederek yol ortasında bıraktıkları kişinin üzerinden otomobil geçmesi sonucu ölümüne neden oldukları gerekçesiyle yargılanan sanıklardan birine 15, diğerine 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Fatih Ç. ve Cömert Y. katıldı, tutuksuz sanık taksi sürücüsü Hüseyin Ü. ise duruşmaya gelmedi. Müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Fatih Ç, arka koltukta oturan eşine saldırılması nedeniyle böyle bir olayın yaşandığını iddia ederek tahliyesini istedi.

Sanık Cömert Y. de yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ifade ederek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Fatih Ç'yi 15, Cömert Y'yi ise 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Taksi sürücüsü Hüseyin Ü'ye ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

"Oğlum geri gelmeyecek"

Anne Esme Aktaş, AA muhabirine, sanıkların en az 20 yıl ceza almasını beklerken, daha az ceza verildiğini belirterek, "Onlar çıkacaklar, gezecekler. Ama oğlum geri gelmeyecek." dedi.

Müşteki avukatı Burak Kızık da kararın kendilerini tam olarak memnun etmediğini ifade etti.

Cezaların istinaf ve Yargıtay aşamasında değişeceğini düşündüğünü belirten Kızık, "Kasten adam öldürmenin de tartışılabileceği bir dosya. Ceza muhakemesinin ve TCK'nin bütün maddelerinin birlikte değerlendirilip tartışılabileceği ve belki de Ceza Genel Kurulu'na kadar gidebilecek bir dosya. Cezaların yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Gerekli itirazlarımızı yapacağız." diye konuştu.

Olay

Kızılırmak Caddesi'nde 28 Eylül 2022 gece saatlerinde Hüseyin Ü. idaresindeki 07 T 4507 plakalı taksi, yerde yatan Çağrı Aktaş'ın (30) üzerinden geçerek ölümüne neden olmuştu. Aktaş'ın Fatih Ç. ve Cömert Y. tarafından darbedilerek yol ortasında bırakıldığı belirlenmiş, olay yerinden kaçan zanlılar yakalanarak tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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