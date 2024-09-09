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Antalya'da Otomobil Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Antalya'da meydana gelen otomobil kazasında Uğur Bozdoğan (33) hayatını kaybetti. Kazada sıkışan Bozdoğan'ın cansız bedeni itfaiye ve çevredekiler tarafından çıkarıldı.

ANTALYA'da yoldan çıkıp 50 metre yuvarlanan otomobilde sıkışan Uğur Bozdoğan (33), yaşamını yitirdi. Bozdoğan'ın cansız bedeni, itfaiye ve çevredekiler tarafından yukarı çıkarılıp, morga götürüldü.

Kaza, 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Mehmet Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Otel ekipmanları satan bir iş yerinde çalışan Uğur Bozdoğan, işe gitmek için 42 EHS 11 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Bozdoğan'ın cadde üzerinde direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Otomobil, yaklaşık 50 metre boyunca taklalar attı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekibi, otomobilde sıkışan Bozdoğan'a ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekibinin demir kesme makinesi ile sıkıştığı yerden çıkartılan Bozdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uğur Bozdoğan'ın cansız bedeni, itfaiye ve vatandaşlar tarafından yola çıkarıldı.

Uğur Bozdoğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bozdoğan'ın 4 aylık kız bebek babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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