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Antalya'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı

Antalya'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı

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Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Gölova Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada Tayfur Yavuzoğlu, Filiz Ateş, Hüseyin Can Özdemir, Murtaza Ateş, Pınar Şahan ve Ayşegül Ertürk yaralandı. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Elmalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yavuzoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Gölova Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı.

Kazada Tayfur Yavuzoğlu, Filiz Ateş, Hüseyin Can Özdemir, Murtaza Ateş, Pınar Şahan ve Ayşegül Ertürk yaralandı.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Elmalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yavuzoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel

Hüseyin Can Antalya Güncel Haberler

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