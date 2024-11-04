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Antalya'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Antalya'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı
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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Hasan B'nin kullandığı 01 V 7040 plakalı otomobil, Belpınar Mahallesi Yaşar Kahya Caddesi'nde Güzel K'nın kullandığı 07 AHN 966 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 01 V 7040 plakalı otomobil şarampole düştü.

Kazada, sürücü Hasan B ve araçta yolcu olarak bulunan Seyit B. ile diğer araçtaki Özgül K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Hasan B. ve Seyit B. itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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