Antalya'da Otomobil Kazası: 2'si Çocuk 4 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.40 sıralarında Denizkızı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Anamur istikametine seyir halinde olan Caner A. idaresindeki 06 CIA 19 plakalı otomobil, şehir merkezinden Selinus Sahili istikametine seyir halinde olan Bora Mehmet Y.(23) idaresindeki 07 AUZ 908 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 07 AUZ 908 plakalı otomobilin sürücüsü Bora Mehmet Y. ile 06 CIA 19 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Buse A. (33), Ahmet G.Y. (8) ve Asel N.A. (4) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerine yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA