Antalya'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada 3 otomobil birbirine çarptı ve çarpışmanın etkisiyle bir aracın motoru metrelerce uzağa savruldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hakan Köçeber (22) yönetimindeki 07 AYC 350 plakalı otomobil, Gazi Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine ardından karşı yönden gelen Veli Doğru yönetimindeki 09 AHS 310 plakalı otomobil ile Faruk Kaplan'ın kullandığı 07 FF 701 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Köçeber ve kullandığı araçta bulunan Doğa Nur Kulakçı'nın (22) hayatını kaybettiğini belirledi.

Köçeber ve Kulakçı'nın cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ölen gençlerin bulunduğu aracın motorunun çarpışmanın etkisiyle otomobilden ayrılarak metrelerce uzağa savrulduğu dikkati çekti.

Yaralı sürücü Veli Doğru ile eşi Derya ve oğlu Umut Arif ise sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.