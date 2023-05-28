Antalya'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada Emrah Çiçek (30) ile yanında bulunan Deniz Karakoç(25) hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Nebiler Kavşağında meydana geldi. Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen Emrah Çiçek'in kullandığı 07 ARJ 292 plakalı otomobil, kavşaktan anayola çıkarken kent merkezine seyir halinde olan İbrahim Sunar'ın (53) kullandığı 34 FPD 976 otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki otomobil de yoldan çıkarak metrelerce sürüklendikten sonra otobüs durağına girdi. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, aynı otomobilde bulunan Emrah Çiçek ile Deniz Karakoç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobil sürücüsü İbrahim Sunar ile yanındaki S.P. ise yaralandı. İki yaralı, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Emrah Çiçek ile Deniz Karakoç'un cansız bedenleri olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından Çiçek ile Karakoç'un cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)