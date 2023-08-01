Antalya'da Otomobil ile Tur Minibüsü Çarpıştı: 9 İngiliz Turist Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile tur minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 İngiliz turist ve otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, otomobilin kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülürken, otomobil sürücüsünün ise alkollü olduğu belirlendi. Kazanın ardından turistlere çim üzerinde ilk müdahale yapıldı. Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile tur minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 İngiliz turist ve otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, D-400 Karayolu'na çıkan otomobilin kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülürken, yaralanan otomobil sürücüsünün ise 2,69 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazanın ardından tam anlamıyla can pazarı yaşanırken, 112 sağlık ekibi tur minibüsünden çıkarılan yaralı turistlere çim üzerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Kaza; Manavgat-Alanya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Havalimanından aldığı İngiliz turistleri otellerine götürmekte olan Ramazan Yıldız'ın kullandığı 07 BBA 649 Plakalı tur minibüsü ile Kadir Sönmez'in kullandığı 26 SD 921 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil tur minibüsünün önünde yaklaşık 50 metre sürüklenirken tur minibüsü takla atarak refüje çıktı. Tur minibüsünde bulunan 11 yolcudan 9 tanesi çeşitli yerlerinden yaralanırken, hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından otomobilin kapısı sökülerek sıkıştığı yerden çıkarıldı.

İngiliz turistler çimlere saçıldı

Tur minibüsünün takla atarak devrilmesinin ardından tur minibüsünde bulunan ve yaralanan turistler araçtan çıkarıldıktan sonra refüjdeki çimlerin üzerine yatarak sağlık ekiplerinin gelmelerini bekledi. Olay yerine çok sayıda jandarma, trafik ve sağlık ekibi sevk edildi. Yerde yatan yaralılara ilk müdahale çimler üzerinde yapıldıktan sonra yaralılar, ambulanslarla Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

Tabletini bırakmadı

Kazada anne ve babası yaralanan ve çimler üzerinde yatan küçük bir İngiliz çocuk, anne-babasının başında otururken, elindeki tabletinde oyun oynamaya devam etti. Küçük çocuğun, anne ve babasının ambulansa alınması sırasında onlarla birlikte giderken tabletinin elinde olduğu görüldü.

2,69 promil alkollü

Kaza anı saniye saniyesine güvenlik kamerasına yansırken, Kızılağaç Mahallesi istikametinden Karacalar istikametine gitmekte olan otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürüldü. Hastanede yapılan kontrollerde otomobil sürücüsünün 2,69 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazada, 26 SD 921 Plakalı otomobil sürücüsü Kadir Sönmez'in yanı sıra tur minibüsünde yolcu olarak bulunan İngiliz turistler Joanne Sharples (54), David Pratt (56), Liam David (19), Bethany Louise Mcguire (18), Oliver Ryan Broadbent (14), Thomas Alan Stone (39), Jenna Hayley Stone (32), Benjamin Blake Galloway (10) ve Natalie Mccall (36) yaralandı. - ANTALYA