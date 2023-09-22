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Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Hüseyin Bozkurt'un kullandığı 07 K 3086 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 V 8920 plakalı motosiklet, Karşıyaka Mahallesi'nde çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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