Antalya'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan sürücülere ise çeşitli para cezaları uygulandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet sürücüsüne sürücü belgesi olmadığı için 8 bin 190 TL, motosiklet sahibine ehliyetsiz araç kullandırmaktan 8 bin 190TL, motosikletin muayenesinin olmamasından dolayı da 951 TL para cezası uygulandı.

Kaza; Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Kaya'nın kullandığı 07 ARP 556 plakalı otomobil ile Ramazan Koyuncu'nun kullandığı 07 LOP 39 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA