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Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Cengiz Güneş (60) idaresindeki 38 GV 592 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İlker Yıldız (26) idaresindeki 07 KT 250 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yıldız ile otomobil sürücüsü Güneş yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar ile Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Motosiklet sürücüsü Yıldız'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası şoka giren yaralı otomobil sürücüsü Cengiz Güneş'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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