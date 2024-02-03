Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde, otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde C.G. (60) idaresindeki 38 GV 592 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İ.Y'nin (26) kullandığı 07 KT 250 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.