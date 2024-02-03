Üye Girişi
Haberler

Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde C.G. (60) idaresindeki 38 GV 592 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İ.Y'nin (26) kullandığı 07 KT 250 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Akçaalan Antalya Antalya Acil Durum Yaralanma Trafik Kazaları Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ANTALYASPOR – FENERBAHÇE CANLI: Antalyaspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor Fenerbahçe canlı yayın linki! Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? ANTALYASPOR - FENERBAHÇE KADROSU: Antalyaspor - Fenerbahçe kadrosu ilk 11 belli oldu mu? Newcastle - Luton Town maçı hangi kanalda, saat kaçta? Newcastle - Luton Town maçı nereden izlenir? Brighton - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Brighton - Crystal Palace maçı nereden izlenir? Şanslı Logan konusu nedir? Şanslı Logan filminin oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var? HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: Hatay deprem konutları kura çekimi sonuçları nereden bakılır, öğrenilir? HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI: TOKİ Hatay Deprem konutları kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? 3 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Hull City - Millwall maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - Millwall maçı nereden izlenir? Kocaeli'nde yangın mı var? Kocaeli yangınında son durum nedir, nerede oldu? SON DAKİKA KOCAELİ YANGINI! BAŞAKŞEHİR – İSTANBULSPOR CANLI: Başakşehir – İstanbulspor maçı nereden, nasıl izlenir? Başakşehir İstanbulspor canlı yayın linki! KOCAELİSPOR – ADANASPOR CANLI: Kocaelispor – Adanaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kocaelispor Adanaspor canlı yayın linki! Başakşehir - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Kocaelispor - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kocaelispor - Adanaspor maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title