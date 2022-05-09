Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı,1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

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Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı,1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA - Orhan Çiçek - Güncel
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Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı,1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

KEPEZ, ANTALYA (AA) - Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Görkem Ş. yönetimindeki 07 ASR 081 plakalı otomobil, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı'nda Serdar B'nin kullandığı 07 FG 153 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki Zozan Gönel (25) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Gönel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

AA / Orhan Çiçek - Güncel

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