Antalya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1'i Ağır, 2 Yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Celal T'nin (18) kullandığı 07 YBJ 17 plakalı motosiklet, Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 YFN 24 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Celal T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Özkan S. (16) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.