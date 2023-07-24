Antalya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması Sonucu 2 Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu 2 genç hayatını kaybetti. Yaralanan gençler hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Cenazeler defnedildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 genç hayatını kaybetti.

Belkıs Mahallesi Aspendos Antik Tiyatrosu mevkisinde D.K. idaresindeki 34 AE 8414 plakalı otomobil ile 07 YML 12 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklette bulunan Miraç Tunç (16) ile Melih Can Korkmaz (17) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tunç ve Korkmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü D.K. polis tarafından gözaltına alındı.

Cenazeler toprağa verildi

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi.

Serik ilçesindeki Yazır mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından, Miraç Tunç ve Melih Can Korkmaz yan yana defnedildi.

Oğullarını kaybeden anneler Serpil Tunç ile Müge Pektaş'ın ağladığı görüldü.

Korkmaz'ın daha önce de motor kazası geçirdiği ve bu nedenle belinden rahatsız olduğu öğrenildi.