Antalya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu 2 genç hayatını kaybetti. Yaralanan gençler hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.