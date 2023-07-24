Antalya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 2 Genç Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu 2 genç hayatını kaybetti. Yaralanan gençler hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 genç hayatını kaybetti.
Belkıs Mahallesi Aspendos Antik Tiyatrosu mevkisinde D.K. idaresindeki 34 AE 8414 plakalı otomobil ile 07 YML 12 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklette bulunan Miraç Tunç (16) ile Melih Can Korkmaz (17) yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tunç ve Korkmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazeler Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Otomobil sürücüsü D.K. polis tarafından gözaltına alındı.