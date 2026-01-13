Serik'te otomobil ile minibüs kazasında 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü Bayram Sezer yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Akçaalan Mahallesi'nde Bayram Sezer idaresindeki otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Sezer, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel