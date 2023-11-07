Antalya'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyon çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, ağır yaralanan genç ise tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi ailelerine teslim edildi ve genç, Manavgat ilçesinde toprağa verilecek.

Antalya'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, ağır yaralanan genç de hayatını kaybetti

Antalya'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan genç de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Isparta- Antalya kara yolunda dün meydana gelen ve Murat Temirtaş (22) ile kuzeni Seyfettin Temirtaş'ın (18) yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Hilmi Partal (18) tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Partal'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Gencin cenazesinin Manavgat ilçesinin Beşkonak Mahallesi'ndeki Çayır Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Murat Temirtaş yönetimindeki 07 BKY 384 plakalı otomobil, dün gece saatlerinde Isparta-Antalya kara yolunda A.Ç'nin kullandığı 07 NJP 88 plakalı kamyonla çarpışmıştı. Kazada sürücü Temirtaş ve kuzeni Seyfettin Temirtaş hayatını kaybetmiş, arka koltukta oturan Hilmi Partal ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kamyon sürücüsü de gözaltına alınmıştı.