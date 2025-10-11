Haberler

Antalya'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Deniztepesi Mahallesi Müdürler mevkisinde, Süleyman Ş. (71) idaresindeki 07 BOV 909 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Mehmet T'nin (47) kullandığı 07 YL 253 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü Mehmet T. ile aynı araçta bulunan Hüsnü T. (56) ve Ayşe T. (49) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sıkıştıkları kamyonetten itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Serik'teki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
500
