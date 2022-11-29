ANTALYA'DA OTOMOBİL İLE CİP ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 3 YARALI

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde cip ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Emin Şener (67) ve kızı Aysun Karakaya (41) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde cip ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Emin Şener (67) ve kızı Aysun Karakaya (41) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza saat 17.50 sıralarında Kumluca- Finike Karayolu, Kumluca ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi ile Hızırkahya Mahallesi arasında meydan ageldi. Finike'den Kumluca yönüne seyir halinde olan Emin Şener yönetimindeki 07 TU 186 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.Ü. yönetimindeki 07 HBR 79 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada iki araçta da büyük hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Emin Şener ve kızı Aysun Karakaya (41) hayatını kaybederken, Aysun Kaya'nın kızı G.K. (11) ile cip sürücüsü A.Ü. (23) ve beraberindeki yolcu E.Ç. (58) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)